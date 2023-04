Membro do Bonde dos 13 é morto com 6 tiros por rivais do CV na Cidade do Povo

Francisco de Assis Silva de Souza, de 34 anos, conhecido como “Chiquinho” foi morto ao ser alvejado com pelo menos 6 tiros na manhã deste domingo, 23, na rua Maria Elza Castelo, quadra 17A, do bairro Cidade do Povo, em Rio Branco.

Segundos polícia, Francisco seria membro da organização criminosa Bonde dos 13, e estava trafegando em sua bicicleta quando foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta. Esses seriam integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

O passageiro desceu e efetuou vários disparos na direção de Francisco, que foi atingido com seis projéteis nas costas e nuca. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi ao local, mas nada pôde fazer. Policiais Militares do 2° Batalhão fizeram buscas na tentativa de ofender de os autores do crime, mas os acusados não foram encontrados. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.