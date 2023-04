Mark Wahlberg volta ao local de seu primeiro emprego e emociona funcionários

O ator Mark Wahlberg, famoso pelos papeis em “Ted” e “O Vencedor”, visitou o supermercado Mass Stop and Stop, em Massachussets, nos EUA – onde trabalhou, pela primeira vez na vida, aos 17 anos.

“Onde tudo começou – meu primeiro emprego!”, disse Wahlberg no vídeo publicado. “Bem aqui toda a agitação começou… [Era] 1988, eu estava trabalhando neste Stop and Shop em Quincy”, explicou.

O ator contou que ganhava US$ 3,65 por hora empacotando as compras dos clientes. Hoje ele tem uma fortuna avaliada em US$ 400 milhões. “Vamos ver se consigo meu emprego de volta”, brincou. Depois, começou a empacotar alguns produtos na esteira de compras e tirou fotos com funcionários e clientes da loja.

Além de ator, Wahlberg é fundador e sócio de algumas marcas como a tequila Flecha Azul, de suplementos esportivos e lançou recentemente o “Wahlburguers at Home”, sua marca de carnes. As visitas aos supermercados de diferentes regiões dos EUA fazem parte da estratégia publicitária do produto.

A estrela de Hollywood chegou a visitar outras redes, como a Walmart, mas ir ao local de seu primeiro emprego surpreendeu e emocionou os fãs. No post, os seguidores elogiaram a atitude: “Nunca esqueça de onde você veio, melhor maneira de permanecer humilde”, escreveu um.