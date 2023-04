Marca de uísque tentou derrubar clipe icônico de funk ostentação, revela Kondzilla

A empresa “mandou a gente tirar do ar esse clipe, porque não queria que a associasse a bebida deles com o nosso público”, diz o diretor. O clipe de 2012 ainda está no ar, no canal do MC Rodolfinho, com 33 milhões de views.

O funk ostentação foi a primeira vertente do funk paulista a virar fenômeno nacional. Em 2012, o g1 explicou como os artistas fizeram sucesso ao exaltar artigos de luxo em músicas e clipes, dos quais Kondzilla foi o maior criador.