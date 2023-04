Polícia Civil apreendeu sete pessoas por ameaças de ataque às escolas do Acre

Na madrugada desta sexta-feira, 14, a Polícia Civil do Acre cumpriu novas ordens judiciais e apreendeu sete pessoas envolvidas nas ameaças às escolas do Acre. Foram apreendidos equipamentos eletrônicos e os autores das ameaças, em Rio Branco e no interior do Acre.

Para falar sobre a ação policial e as novas diretrizes do governo federal sobre a segurança nas escolas, uma coletiva de imprensa será realizada hoje (14), às 11h45m no auditório da Polícia Civil, na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Bosque.