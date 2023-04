Mais de 50 bairros ficam sem água após queda de energia e defeito em bomba de captação, na capital

A prefeitura de Rio Branco emitiu um comunicado na manhã desta terça-feira, 18, informando que devido às constantes quedas de energia na capital, os equipamentos da ETA II foram danificados, em principal o conjunto motor-bomba, afetando a produção de água. Com isso, mais de 50 bairros foram atingidos.

“Nesta terça-feira está apenas com 25% de sua capacidade sendo 150 l/s (litros por segundo) quando a produção total é 600 l/s (litros por segundo)”, dia a nota.

De acordo com o município, a equipe de manutenção trabalha para que até as 17 horas de hoje os equipamentos estejam restaurados e o abastecimento nas casas volte a normalidade.

Veja os bairros afetados com o desabastecimento:

Castelo Branco, Bela Vista, Mascarenhas de Moraes, Palheiral, Estacão Experimental, Ivete Vargas, Centro, Bosque, Base, Manoel Julião, Morada do Sol, Tropical, Cadeia Velha, Habitasa, Adalberto Aragão, São Francisco, Conjunto Solar, Procon, Conquista, Nova Estação, Geraldo Fleming, Avenida Antônio da Rocha Viana, Avenida Getúlio Vargas, Bahia Nova, Bahia Velha, Aeroporto Velho, Ayrton Senna, Boa União, João Eduardo ll, Plácido de Castro, Bonsucesso, Cabreúva, Carandá, São Sebastião, Boa Vista, Conjunto Tangará,

Conjunto Esperança, Novo Esperança, João Eduardo, Novo Horizonte, Bela Vista, Habitat Brasil, Residencial Araçá, Jardim de Alah, Loteamento Mariana, Residencial Iolanda,

Paineiras, Distrito Industrial, Bairro da Paz, Pedro Roseno, Tucumã, Rui Lino, Rui Lino lll, Mocinha Magalhães e Joafra.