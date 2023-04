‘Magnata’ do crime é preso após ameaçar alunos, direção e pichar sigla do CV

A Polícia Militar foi acionada na tarde dessa quarta-feira, 26, para atender uma ocorrência no Centro de Ensino para Jovens e Adultos, o CEJA, localizado no centro de Rio Branco. Um suposto aluno identificado como Felipe Batista de Oliveira, de 22 anos, que se identificava como membro da facção criminosa Comando Vermelho sob a alcunha de “Magnata”, proferiu ameaças contra a direção da instituição.

Segundo informações, o homem pichou as paredes do Centro com ameaças à direção e intimidava os alunos afirmando ser do Comando Vermelho.

Quando a guarnição chegou ao local, ele ainda reagiu à prisão, desacatou os militares e ao ser retirado da viatura em frente à DEFLA, fez sinais que identificam a facção que pertencia.