Maconha é apreendida em carro durante abordagem no bairro Tucumã, em Rio Branco

Durante um patrulhamento realizado no bairro Tucumã na tarde desta segunda-feira, 10, o Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), apreendeu entorpecente que era levado por um motorista e um passageiro no bairro Tucumã, em Rio Branco.

A guarnição avistou um veículo trafegando na Rodovia BR-364. Ao notar a presença policial, foi constatado que a passageira tentou esconder um objeto embaixo de seu banco e o motorista parou o carro bruscamente em local proibido.

Foi dado prosseguimento na abordagem e durante a busca veicular foi possível localizar uma barra de uma substância que aparentava ser maconha.

Diante disso, foi dada voz de prisão aos dois indivíduos, que foram conduzidos à DEFLA, juntamente com os objetos apreendidos. Na delegacia, foi realizada a pesagem da substância que atingiu a quantia de aproximadamente 506g.