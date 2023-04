Lula é alvo de deputados de extrema-direita em Portugal e rebate: “Cena ridícula”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi alvo de protestos de deputados de extrema-direita ao discursar no Parlamento de Portugal nesta terça-feira (25).

O presidente da Assembleia se desculpou pelo ocorrido e criticou os parlamentares. Lula chamou o episódio de “cena rídicula” e “papelão”.

Conforme já havia sido anunciado, parlamentares de partidos de direita e extrema-direita organizaram protestos diante da presença de Lula na Assembleia da República.

Se a bancada do partido Iniciativa Liberal (IL) optou por se retirar do plenário e deixar suas cadeiras vazias, os doze parlamentares da bancada do partido de extrema-direita Chega levaram a cartazes e fizeram barulho batendo com as mãos na bancada do parlamento enquanto Lula falava.

“Chega de corrupção”, “Lugar de ladrão é na prisão” e bandeiras da Ucrânia foram erguidas pelos parlamentares.

O presidente da Assembleia, Augusto Santos Silva, do Partido Socialista (PS), repreendeu os parlamentares do Chega quando interromperam o discurso.

“Peço que os senhores deputados que querem permanecer na sessão plenária têm que se portar com urbanidade, cortesia e a educação que é exigida de qualquer representante do povo português. Chega de insultos, chega de degradarem as instituições, chega de envergonhar o nome de Portugal”, disse.

Ao final do discurso de Lula, Santos Silva foi novamente ao microfone “pedir desculpas formalmente em nome do parlamento pelo incidente e agradecer a coragem e compreensão”.

Na saída do Parlamento, de acordo com a CNN Portugal, o presidente brasileiro reagiu aos protestos: “Cena ridícula, que papelão fizeram.”