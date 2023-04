Líder do CV morre no Pronto-Socorro e nova onda de ataques pode ocorrer na capital

Considerado como um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho na Baixada da Sobral, Luke Paulo de Aguiar Rosa, de 27 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, 17, na Unidade de Tratamento Intensivo do Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele deu entrada na Unidade Hospitalar na noite da última quinta-feira, dia 13, após trocar tiros com Gleison Roberto da Cruz Jucá, de 22 anos, integrante da facção rival Bonde dos 13. Ambos ficaram feridos no tiroteio ocorrido na rua Eldorado, no bairro Plácido de Castro, que faz parte do complexo da Baixada da Sobral.

Gleison foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encontra-se em estado estável de saúde, mas Luke teve complicações, e teve que ser entubado durante vários dias e veio ao óbito por falência múltipla de órgãos. A bala que vitimou Luke atingiu a região pélvica que transfixou e saiu no glúteo. Desde esse momento os rins do faccionado pararam e uma série de complicações foram registradas como uma parada cardíaca.

Aliados de Luke, pertencentes ao Comando Vermelho em resposta ao estado de saúde grave do comparsa, acabaram incendiando a casa da avó de Gleison, localizada na rua 2 de julho, também no bairro Plácido de Castro, na Baixada da Sobral. O objetivo era que qualquer parente do desafeto fosse expulso da região. Ninguém ficou ferido no ato criminoso.

O Ecos da Notícia apurou que assim que foi confirmada a morte de Luke, fogos foram ouvidos na manhã de hoje em alguns bairros da capital e existe a possibilidade de uma nova onda de ataques ocorrer patrocinada pelo CV na região da Baixada com o objetivo de dominar de vez o território.