LATAM confirma suspensão de voos do Acre para São Paulo e promete reembolso

A LATAM confirmou a suspensão dos voos diretos de Rio Branco para São Paulo (Aeroporto de Guarulhos) a partir de 1º de julho deste ano. A companhia alegou motivos comerciais e prometeu reembolso integral aos passageiros com viagens marcadas após a suspensão da rota do Acre paraSão Paulo.

Conforme o ac24horas divulgou com exclusividade nesta segunda-feira, apartir de julho que for viajar a partir de julho para São Paulo terá que realizar a troca de aeronave em Brasília ou em Manaus.

Segundo a LATAM, os passageiros afetados pela suspensão poderãoremarcar a data da viagem. (Leia nota completa abaixo).

A companhia não informou se o voo direto de Rio Branco para São Paulo será retomado.

A LATAM oferece atualmente três voos semanais e sem escalas de Rio Branco para o Aeroporto de Guarulhos. A companhia tem um voo diário edireto da capital acreana para Brasília. Esses voos estão mantidos.

Alternativas para economizar

A Gol oferece um voo direto de Rio Branco para Manaus sempre decolando do Acre às terças cm retorno às quartas-feiras. Uma das alternativas é realizar o trajeto até a capital amazonense pela Gol. A partir de Manaus é possível encontrar passagens aéreas mais em conta pela oferta de voo ser maior.

Mas para garantir voos com descontos é preciso comprar as passagens aéreas com bastante antecedência. Quem for viajar em setembro deste

ano encontra passagens aéreas de Rio Branco para Manaus por R$ 563 (ida e volta). Encontre aqui essa promoção.

Com a suspensão dos voo diretos para São Paulo, os consumidores irão pagar mais caros nas viagens de avião para São Paulo. As passagens aéreas de Rio Branco para Guarulhos, para viagem em setembro, com troca de aeronave em Brasília, estão sendo vendidas por R$ 1,9 mil.

Voos de Porto Velho para São Paulo por R$ 686 (ida e volta) Outra opção para fugir dos preços altos nas viagens de avião do Acre para São Paulo é fazer o deslocamento de carro ou ônibus até Porto Velho. As passagens aéreas de ida e volta da capital de Rondônia para São Paulo

estão sendo vendidas por R$ 686. Esse valor foi pesquisado para viagem em setembro deste ano. Encontre aqui essa promoção.

Nota da LATAM

A LATAM Brasil informa que a operação entre São Paulo/Guarulhos e Rio Branco está suspensa a partir de julho 2023 por motivos comerciais. A companhia lamenta os transtornos e reforça que durante este período os passageiros poderão se conectar entre Rio Branco e São Paulo/Guarulhos por meio do voo Brasília-Rio Branco, que é operado todos os dias da semana. Caso o itinerário proposto não satisfaça a sua necessidade, o cliente poderá ainda remarcar a data da viagem ou solicitar reembolso integral do bilhete.