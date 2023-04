Justiça condena Nikolas Ferreira a pagar R$ 80 mil por transfobia contra Duda Salabert

O g1 procurou Nikolas Ferreira e Duda Salabert, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Nikolas Ferreira também vai responder por injúria racial contra Duda Salabert. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) acolheu um pedido do Ministério Público e determinou que a 5ª Vara Criminal de Belo Horizonte deve julgar a queixa-crime apresentada por Duda em dezembro de 2020.

O Ministério Público tomou como base um entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) e sustentou que ofensa à honra pessoal, em desrespeito à identidade de gênero, é uma espécie de racismo.