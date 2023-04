Inscrições no processo seletivo da Emurb termina hoje (26)

As inscrições no processo seletivo da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) encerram nesta quarta-feira, 26. Abertas desse 19 de abril, o certame é realizado com cargos de nível fundamental e médio.

Serão oferecidas 341 vagas distribuídas em 43 cargos. O salário varia de R$1.302,00 a R$3.013,00. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado de sexta-feira, 14.

Para esclarecimentos, a EMURB coloca à disposição o telefone: (68) 3227-6510, com atendimento das 8h às 12h e 14h às 17h. Mais informações, acesse Aqui o Edital Completo

Veja os cargos:

Apontador (25);

Auxiliar de Mecânico (2);

Auxiliar de Topografia (4);

Auxiliar Operacional de Serviços Diversos/Trecho Terraplanagem (130);

Auxiliar de Serviços Gerais/Limpeza e Conservação Predial (12);

Operador Compactador de Solo e Percussão (25);

Auxiliar Operacional de Serviços Diversos (30);

Borracheiro (1);

Carpinteiro (2);

Eletricista de Autos (1);

Eletricista Predial (1);

Encanador (18);

Encarregado (25);

Ferreiro/Armador de Ferragem (2);

Lavador (1);

Lubrificador (2);

Mecânico de Máquinas Pesadas (4);

Mecânico de Veículo Leve (1);

Motoboy (2);

Motorista de Caminhão Espargidor Toco (2);

Motorista de Caminhão Toco (5);

Motorista de Carreta (1);

Motorista de Comboio (1);

Motorista de Veículo Leve (1);

Operador de Caminhão Espargidor (2);

Operador de Escavadeira Hidráulica (2);

Operador de Mesa Vidroacabadora (2);

Operador de Mini Pá Carregadeira (2);

Operador de Motoniveladora (3);

Operador de Pá Carregadeira (3);

Operador de Retroescavadeira (3);

Operador de Rolocompatador Liso (4);

Operador de Rolo Compactador Pé de Carneiro (2);

Operador de Rolo Pneumático (1);

Operador de Trator de Esteira (2);

Operador de Trator de Pneu (2);

Operador de Usina de Asfalto (1);

Operador de Vidroacabadora (2);

Pedreiro (6);

Pintor Predial (1);

Soldador (1);

Topógrafo (2);

Auxiliar de Abastecimento (2).

A contratação será pelo prazo inicial de três meses, podendo chegar a 2 anos.