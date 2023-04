Influencer entrega capivara ‘Filó’ ao Ibama, em Manaus: Seu verdadeiro habitat natural

Após uma luta de nove dias para tentar manter a companheira “Filó” por perto, o influencer Agenor Tupinambá, de 23 anos, que mostrava a rotina ao lado da capivara nas redes sociais, se despediu dela nesta quinta-feira (27). Com o auxílio de amigos, familiares e apoiadores da causa animal, o fazendeiro entregou o mamífero ao Ibama, em Manaus.

A capivara foi transportada em um avião de Autazes, a 113 quilômetros da capital amazonense, até o aeroclube de Manaus, onde agentes do Ibama aguardavam no local.

Em seguida, “Filó” foi conduzida por agentes do órgão até um Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde deve ser feito um trabalho para que ela seja reintegrada à natureza.

‘Seu verdadeiro habitat natural é meu coração’, escreveu o influencer em nota de despedida nas redes sociais.

Agenor foi denunciado por suspeita de abuso, maus-tratos e exploração animal, ele tinha um prazo de seis dias para entregar a capivara às autoridades. O limite expirou na segunda (24).

Ao g1, Tupinambá afirmou que a logística para o transporte da “Filó” foi feito com o apoio da deputada Joana Darc, que prestava apoio jurídico ao influenciador, e auxiliou no frete da aeronave.

“Tivemos uma reunião com o Ibama, onde foi feito um acordo, porque eles não iriam conseguir chegar até onde estava a ‘Filó’. Transportar ela de carro pela estrada seria muito estressante, então foi montada essa logística para trazê-la até Manaus”, disse.

Apesar de Tupinambá ter entregue ‘Filó’ ao Ibama, ele contou que ainda terá que pagar as multas de mais de R$ 17 mil impostas pelo Ibama. Para conseguir , o fazendeiro contou ao g1 que deve abrir uma “vaquinha” online nos próximos dias.

Despedida

Uma nota foi publicada por Agenor Tupinambá nas redes sociais onde ele explica o fim da convivência com a capivara. (Leia o posicionamento completo abaixo).

“Hoje, eu manifesto a minha maior prova de amor pela Filó. É importante registrar que eu nunca fui contra e jamais impediria que a minha amada Filomena um dia se integrasse com um bando de capivaras para seguir sua vida. Foi justamente para isso que eu a salvei, cuidei e guardei um sentimento enorme no meu peito por ela”, disse Agenor.

Ainda na publicação, ele explicou que o Ibama deu a possibilidade de que ‘Filó ficasse próxima dele e encontrasse um bando de capivaras para integração, mas disse ser difícil encontrar um bando e dos riscos que ela poderia correr, na região onde ele mora.

“Essa decisão dolorosa é pelo bem dela, ainda que isso me custe não ver mais seus pulinhos pra nadar e sua carinha comendo capim. E de tantos lugares para a Filó estar, o seu verdadeiro habitat natural é o meu coração e de lá ninguém arranca”, lamentou.

Confira a nota completa:

Essa mensagem é para todos. É para quem duvidou de mim e para quem sempre teve certeza de quem eu sou. É dedicada aos que me acompanham desde o começo e aos que acabaram de chegar.

Hoje, eu manifesto a minha maior prova de amor pela Filó. É importante registrar que eu nunca fui contra e jamais impediria que a minha amada Filomena um dia se integrasse com um bando de capivaras para seguir sua vida. Foi justamente para isso que eu a salvei, cuidei e guardei um sentimento enorme no meu peito por ela.

Eu também sei que aconteceram equívocos, e garanto que os erros que cometi foram inconscientes, sem má índole e nem qualquer tentativa de exploração. Absolutamente nenhum vídeo com ela me trouxe qualquer resultado financeiro. Era apenas eu com um celular na mão, registrando a minha própria vida ribeirinha.

E depois desses dias de muito diálogo, incluindo com o IBAMA, o apoio de amigos incansáveis e de pensar em todas as possibilidades, eu e minha família nos despedimos da Filó.

Em conciliação, o IBAMA deu a possibilidade para que a Filó ficasse próxima de mim e encontrasse um bando de capivaras para integração. Porém, aqui sabemos da dificuldade de encontrar um bando e dos riscos que ela poderia correr.

Essa decisão dolorosa é pelo bem dela, ainda que isso me custe não ver mais seus pulinhos pra nadar e sua carinha comendo capim. E de tantos lugares para a Filó estar, o seu verdadeiro habitat natural é o meu coração e de lá ninguém arranca.

E hoje eu também me liberto de qualquer necessidade de provar meu amor pela Filó e por outros animais. Eles sabem! Eu me liberto de qualquer julgamento que vá contra os meus valores e ideais, eu sei o homem que eu quero me tornar.

Minha gratidão aos meus pais e irmãos, ao suporte jurídico que me foi concedido pela Deputada Joana Darc, aos amigos, seguidores e todos que me acompanharam até aqui.

E finalmente a você, Filó. Eu te amo e fui extremamente feliz ao seu lado, e continuarei com você aonde quer que você esteja.

Com amor e muita fé de que tudo vai dar certo,

Agenor Tupinambá.

Influenciador é multado após publicações

A capivara criada pelo influenciador Agenor Tupinambá ganhou repercussão na mídia em fevereiro deste ano, quando o fazendeiro viralizou nas redes sociais, ao mostrar a rotina com Filó e outros animais silvestres.

Passados dois meses, ele foi multado pelo Ibama em mais de R$ 17 mil. Após o influenciador divulgar a notificação, o assunto passou a dividir opinião.

O tiktoker passou a receber apoio de seguidores, personalidades e políticos, incluindo da deputada Joana Darc, que também tem mobilizado as redes sociais em torno do assunto.

Depois da repercussão, o Ibama se manifestou na quarta-feira (19), afirmando que “animal silvestre não é pet”.

Polêmica por vídeo de ‘pega porco’

Um vídeo publicado na noite de terça-feira (25), mostra Agenor Tupinambá segurando um porco usado para um “pega do porco”, brincadeira em que diversas pessoas tentam agarrar o animal ao mesmo tempo, em rodeio. A publicação gerou repercussão na internet durante o caso envolvendo o influenciador e a capivara.

Agenor Tupinambá divulgou uma nota nas redes sociais. No texto, o influencer disse que o vídeo com o porco foi gravado em 2022 e que a visão dele sobre rodeios mudou.

“Ano passado fui convidado para participar do Autazes Fest, evento tradicional da minha cidade. E eu fui. Um certo momento, fui chamado para ficar no meio da arena enquanto um porco foi solto para que crianças corressem atrás dele. Infelizmente, é uma situação tradicional em rodeios e que fazem parte da realidade onde cresci. Hoje a minha visão é outra”, disse.

Amizade entre fazendeiro do AM e capivara viraliza na internet

Na fazenda onde mora, Agenor cuida de diversos animais. Entre eles, búfalos, um papagaio, um porco, um mergulhão selvagem, um biguá e um pato mergulhão. A “Filó”, amiga fiel do fazendeiro, entrou na vida dele em 2022, de uma maneira inesperada e “triste”, segundo ele.

Um primo do fazendeiro mora próximo a uma aldeia, onde indígenas costumam caçar para se alimentarem. Na ocasião, eles haviam capturado uma capivara, mas o que eles não sabiam, era que ela estava grávida.

“Eles cortaram a barriga dela, a ‘Filó’ nasceu e conseguiu sobreviver. Os índios deram ela para o meu primo e ele me deu”, disse Agenor, sobre quando passou a oferecer os cuidados e companhia para a pequena capivara em sua casa.

Desde então, o amor entre os dois só aumentou. Apesar de ter perdido a família de sua própria espécie, “Filó” passou a ter um lar e uma família humana junto de Agenor e seus parentes.

“Ela sempre dormiu comigo. Ela é muito apegada. Com meu cunhado, com meus irmãos. Com todo o carinho que ela recebe da gente, eu acho que ela retribui”, contou Agenor.

Vídeo viraliza

O fazendeiro ama o que faz e, desde 2019, faz diversas publicações em redes sociais sobre sua vida e rotina na fazenda. Ele tinha o intuito de levar a cultura dos ribeirinhos para que outras pessoas conheçam.

“Sou pecuarista. Aqui trabalho com búfalos. Produzo leite de búfalo e queijo coalho. E aí, eu comecei a postar como é o dia a dia, como é a vida aqui no interior do Amazonas. Com esse pensamento, o pessoal não faz ideia de como é ser um ribeirinho, como é viver morar em um flutuante em cima do rio, ter toda essa cultura”, disse.

Com o passar do tempo, ele foi ganhando cada vez mais seguidores e suas publicações começaram a ganhar cada vez mais alcance. Mas uma publicação de Agenor ainda não havia alcançado tantas pessoas como a que ele fez na manhã do dia 4 de fevereiro.

Em um vídeo, ele mostrava diversos momentos junto da pequena e fiel amiga “Filó”. No primeiro, o fazendeiro dá um salto no rio e, logo em seguida, a capivara o segue e dá o mesmo salto atrás do companheiro. Em minutos, ele já era visto por diversas pessoas que admiravam a relação entre a capivara filhote e Agenor.

“Quando eu publiquei, em minutos, já foi entregando para muita gente. Eu publiquei no Instagram e fui tirar leite no curral, como é a minha rotina. Quando voltei, eu vi que já estava em 10 mil visualizações e muitas curtidas. Depois, foi só aumentando e eu postei no TikTok. Também viralizou em questão de segundos”, lembrou Agenor, quando a publicação foi feita.

Apesar de já ter um grande alcance em suas publicações, o fazendeiro sempre teve que alcançar o maior número de pessoas possível ao mostrar sua rotina e se surpreendeu com o retorno instantâneo do vídeo de sua vida com a “Filó”.

“Eu sempre almejei crescer bastante nas redes sociais. Sempre sonhei com isso e hoje eu acredito que eu não estava preparado para isso. Nem sei como lidar com tudo que está acontecendo agora. Eu mostro também que a gente pode ser muito feliz com o pouco que tem. A gente não precisa de muito para ser feliz, só precisa aproveitar os momentos, as oportunidades, saber observar e sempre respeitar a natureza dos animais”, afirmou Agenor na época da publicação.