Independência retorna a campo nesta quinta-feira (27) para encarar o vice-líder Humaitá

Com chances remotas de brigar pelo vice-campeonato acreano 2023, o Independência retorna a campo nesta quinta-feira (27), a partir das 16h, para encarar o vice-líder Humaitá, pela penúltima rodada do hexagonal final da competição. O duelo ocorre no estádio Florestão e a partida será conduzida pelo árbitro Jackson Rodrigues, assistido por Jean Carlos e Carlos Alberto.

Por outro lado, o Tourão do Humaitá, do técnico Maurício Carneiro, terá todos os jogadores a sua disposição. Carneiro trabalhou durante a semana buscando corrigir os erros apresentados pela equipe durante as últimas partidas. Um dos objetivos será encontrar um padrão de jogo consistente e, o time para encarar o Tricolor de Aço, deverá não sofrer modificação em relação a equipe que venceu o Atlético Acreano por 1 a 0.