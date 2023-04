Incêndio atinge loja de celular no Calçadão da Benjamin Constant no centro de Rio Branco

Na noite desta terça-feira, 11, um incêndio ainda de causas desconhecidas ocorreu na loja Ibox, de venda de celulares, localizada no Calçadão da Benjamin Constant, no centro de Rio Branco. O fogo teria iniciado em uma loja que vende açaí do mesmo proprietário da loja de eletrônicos e se espalhou. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamadas. Apenas prejuízos materiais foram registrados. A suspeita é que tenha ocorrido um curto-circuito no ar-condicionado ou no padrão da loja.

