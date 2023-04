Hurb atrasa pagamentos a hotéis e pousadas e frustra clientes com viagens marcadas

Dois empresários afirmaram que estão há meses sem receber do Hurb. Florian Grein Bernal, dono de uma pousada em Tibau do Sul (RN) disse que o site lhe deve R$ 100 mil por estadias desde fevereiro e que terá direito a outros R$ 72 mil no futuro por reservas nos próximos meses.

“É um valor aberto altíssimo para a gente. Pegamos um crédito no banco só para pagar nossos funcionários”, disse Florian, que suspendeu novas reservas do site em 18 de abril. “Prefiro ficar com a minha pousada vazia do que ocupar com o Hurb”.

Daniel Junqueira, proprietário de uma pousada em Paraty (RJ), disse que os atrasos nos pagamentos começaram em janeiro, quando a empresa deveria pagar valores referentes a dezembro.



Ambos relataram que, além da demora para receberem os valores, sentiram que o Hurb deixou de prestar os esclarecimentos necessários.



“Desde que nos atentamos aos atrasos, a comunicação com o Hurb foi muito difícil ou praticamente inexistente. Não tem um canal direto para resolver as coisas”, afirmou Daniel, que deixou de aceitar reservas do site em 11 de abril.





“Os e-mails que chegam pra gente são sempre automáticos, sempre com uma dificuldade muito grande”, continuou.



Eles publicaram no perfil de Instagram de suas pousadas que não receberiam mais reservas do Hurb devido aos atrasos. Daniel disse que, dias após a postagem, o site quitou a dívida. Florian, por sua vez, afirmou que a empresa ainda não deu previsão de quando fará o pagamento.



Reservas canceladas



Com a decisão de vários estabelecimentos de suspender reservas do Hurb, muitos clientes que tinham pacotes relataram que perderam a hospedagem e que não sabem se ainda vão conseguir viajar.



É o caso de Danilo Borges, que pretende viajar pela primeira vez com o Hurb em junho. Ele afirmou que só descobriu que sua estadia em Gramado (RS) tinha sido cancelada após enviar um e-mail para o hotel para verificar a situação da reserva.

“Com os relatos que saíram na mídia, os comunicados que os hotéis começaram a soltar, os grupos que eu participo, fiquei com receio e fui atrás da informação”, afirmou Borges. “O hotel falou que as reservas estão suspensas e que era para eu procurar o Hurb”.

Daniella Rodrigues comprou um pacote para ir a Porto Seguro (BA) em maio, mas ainda não sabe se terá hospedagem. O hotel em que ela ficaria disse no final de março que a estadia estava cancelada e também a orientou para entrar em contato com o Hurb.

“Abri o chat no mesmo dia pedindo um posicionamento da mesma, o qual me pediu cinco dias úteis para a resolução”, disse Daniella. “Lamentavelmente, o chat não resolve nenhum problema. Ficamos à mercê da boa vontade [do Hurb]”.



Pacotes não entregues

Em alguns casos, o Hurb sequer confirmou qual seria o hotel ou quando os clientes fariam a viagem. Segundo consumidores ouvidos pelo g1, a empresa afirma que é preciso remarcar os pacotes para além das três datas escolhidas devido a “indisponibilidade tarifária”.

Esta foi a justificativa dada a Rafael Paulino, que comprou com um ano de antecedência um pacote para ir à Disneyland, na Califórnia, com o filho de 6 anos em maio de 2023. Ele aceitou mudar a data da viagem, mas diz que a empresa ainda não enviou a nova previsão.



“Meu filho pergunta: ‘Pai, a gente não vai mais? Por que a viagem não vai acontecer?'”, diz Paulino. “O meu medo já nem é não viajar nas minhas datas. Estou me questionando se a viagem realmente vai acontecer”.