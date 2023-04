Humaitá e Rio Branco revivem a final de 2021 nesta terça-feira, às 18h no Florestão

Humaitá e Rio Branco revivem na noite desta terça-feira (4), no estádio Florestão, a partir das 18h, a decisão do Campeonato Acreano 2021, quando o Estrelão levou a melhor nas cobranças de pênaltis.

Na atual temporada, o Tourão do Humaitá sobra na competição, com a melhor campanha e 100% de aproveitamento nos três primeiros jogos do estadual. O clube ainda tem o melhor ataque (15 gols) e a melhor defesa (apenas um gol sofrido) do torneio. Por outro lado, o Rio Branco vai a campo precisando do resultado para antecipar a sua classificação para o returno. Uma derrota para o Tourão irá forçar o time estrelado a vencer o Andirá na última rodada do primeiro turno para então buscar sua classificação.

Humaitá

No Humaitá o técnico Álvaro Miguéis fez os últimos ajustes na equipe para encarar o Rio Branco nesta segunda-feira (3), no Campus da Ufac. Na busca da quarta vitória seguida, a provável equipe titular será: Tião; Yarles, Douglas, Diego e Léo; Dudu, Marquinhos e Fernandinho; Aldair, Felipinho e Alesson.

Dispensas no Tourão

Nesta segunda-feira (3), o Tourão do Humaitá anunciou a dispensa de três jogadores. O goleiro Yan e o lateral Daniel Silva sequer chegaram a vestir a camisa do clube, mas tiveram seus contratos rescindidos. A terceira dispensa diz respeito ao volante Mineiro. O motivo do desligamento do trio está relacionado ao extracampo.

Estrelão pode ter baixa

Por outro lado, o Rio Branco contará com o retorno do o lateral-esquerdo Artur Querobino. O atleta está recuperado de uma problema muscular e reforça o lado esquerdo de defesa do time estrelado. Já a baixa para a partida contra o Tourão deverá ser o atacante Vitinho. O atleta está no departamento médico e deve ser vetado para o confronto.

O técnico Ulisses Torres comandou nesta segunda-feira (3), no CT do José de Melo, os últimos ajustes da equipe estrelada, mas não adiantou a escalação, justificando a situação de Vitinho. Matheus Hassen ou Marllon deve ficar com a posição do jogador lesionado. O provável time estrelado pode ser: Marcão, Espanhol, Bebê, Jonathan e Arthur Querobino; Joel, Murilo, Thiago Dunha, Alif, Matheus Hassen (Marllon) e Marcos Bahia.

A respeito do duelo contra o Tourão, o técnico Ulisses Torres disse ao ge que se trata de um clássico e o objetivo é encarar de igual pra igual o adversário para tentar a vitória e dar mais um passo rumo à classificação para o segundo turno.