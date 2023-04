Homem tenta apartar briga entre pai e filho e termina esfaqueado na bunda no bairro Cidade Nova

Pedro de Sousa Diniz, de 39 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira, 31, quando participava de uma bebedeira na rua do Atlético, no bairro Cidade Nova, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações, no local, pai e filho iniciaram uma discussão que evoluiu para agressão física. Pedro não gostou de ver pai e filho se agredindo e tentou apartar a briga, quando foi atingido com um golpe de faca.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que socorreu a vítima que foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco, em estado estável. Segundo a equipe médica a perfuração foi superficial na bunda.

A Polícia Militar foi ao local na tentativa de identificar e prender o suspeito, mas após a briga, ele fugiu.