Homem que se passava por militar americano dá golpe de R$150 mil em brasileira

Uma servidora pública aposentada do Distrito Federal perdeu R$ 150 mil ao ser enganada por um homem que se passava por um militar americano. A vítima, de 58 anos, conheceu o homem pela internet em janeiro e chegou a receber promessas de casamento.

À TV Globo, a mulher, que pediu para ter o nome preservado, contou que o homem se identificou como Kennedy Jhonson: um militar americano viúvo em missão na Síria. À servidora, o suspeito fazia declarações de amor.

“Ele mandava mensagens pela manhã, à tarde e à noite. Me falava tudo que eu queria ouvir”, contou.



De acordo com a servidora, o homem chegou a fazer uma chamada de vídeo com ela. “Ele apareceu fardado e parecia com a pessoa que eu via na foto. Mas não tenho certeza, porque estava um pouco escuro”, afirmou.

A aposentada afirmou que, após 10 dias de relação virtual, o homem disse que iria receber 80 mil dólares da missão na Síria e prometeu que repassaria R$ 50 mil à mulher. No entanto, para que a transferência fosse feita, a vítima precisava fazer uma transferência de R$ 3 mil para pagar uma taxa de liberação.



A mulher acreditou no golpista e passou a fazer transferências bancárias para várias contas do falso militar americano. “Comecei a ficar preocupada, porque estava pegando empréstimos, consignado, cartão de crédito e cheque especial”, contou a servidora.



Ao todo, a mulher chegou a transferir R$ 150 mil ao golpista. Ela só se deu conta que tinha caído em um golpe quando conversou com uma pessoa da própria família.



“Foi aí que eu fui entender. Já estava no meu limite financeiro e não conseguiria pegar mais nada”, afirmou.





Em seguida, a servidora procurou a Polícia Civil. O caso foi registrado na 12ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Centro.