Homem mata a esposa e depois tira a própria vida na zona rural de Rio Branco

Por volta das 22h deste domingo, 23, um casal foi encontrado morto em uma casa no KM 83, estrada Transacreana, na zona rural de Rio Branco. De acordo com informações apuradas pelo Ecos da Notícia, o marido que não tem o nome revelado teria matado sua esposa, Marcilene Barros de Oliveira, com um tiro de espingarda e logo em seguida teria tirado a própria vida com um disparo na cabeça. A arma utilizada seria para uso da caça para o sustento da família.

Ao escutar os disparos, os vizinhos teriam ido a casa do casal. Eles foram avistados caídos no chão e sangrando muito. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada até o local e atestou apenas o óbito.

Os corpos do casal foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Rio Branco e o caso será investigado pela Polícia Civil.