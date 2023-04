Homem é preso no Seringal Paranã do Ouro em Feijó por estuprar criança de seis anos

No último sábado, 01 de abril, B.M.M, de 39 anos foi preso em flagrante por ter estuprado sua filha de seis anos de idade. O fato aconteceu na zona rural do município de Feijó, no Seringal Paranã do Ouro.

Segundo a Polícia Civil do município, a mãe da criança chegou a ser ameaçada de morte, caso falasse sobre o que aconteceu com a menor, pois o criminoso jurou matá-la, se procurasse a polícia. O autor foi preso dentro de um barco que estava ancorado na beira do rio. O Conselho Tutelar acompanhou o caso e a PC fez o flagrante. “Foi feito exame de corpo de delito e deu positivo para conjunção carnal”, destacou o delegado Railson Ferreira.