Homem é preso em flagrante por suspeita de tráfico no Jordão

Um trabalho conjunto do Serviço de Inteligência da Polícia Militar e Polícia Civil do Município de Jordão prendeu em flagrante no último dia 22 de abril, o suspeito F.C.M.N, conhecido no mundo do tráfico como “Sorriso”.

Com ele, foi pego uma quantidade de aproximadamente 200g (duzentas) gramas de oxidado de cocaína/merla.

A Polícia Civil agradeceu a população do Município de Jordão, que, segundo eles, vêm colaborando com denúncias em combate ao tráfico de drogas ilícitas, e ressalta o sigilo das denúncias.

O acusado foi apresentado à autoridade policial para que as medias cabíveis possam ser tomadas.