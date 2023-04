Motociclista é atropelado por veículo em Sena Madureira

O motociclista Francivaldo Ferreira Gomes, de 36 anos, ficou gravemente ferido depois de ser atropelado por um veículo que transitava em alta velocidade por estar fugindo da Polícia Militar. O caso aconteceu na noite dessa terça-feira, 4, na rua Cunha Vasconcelos, no município de Sena Madureira.

De acordo com as informações, Francivaldo sofreu uma fratura exposta no pé direito e escoriações pelo corpo e corte profundo afetando ossos e nervos. Ainda assim, se encontra estável de saúde.

Ele foi encaminhado para o Hospital João Câncio, em Sena Madureira, e depois transferido para Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Segundo informações colhidas no local, o motociclista estava dando preferencial e quando foi atravessar a rua, foi acertado por um veículo que trafegava em alta velocidade em fuga da PM. Os meliantes que estavam em fuga foram capturados e encaminhados à delegacia da cidade.