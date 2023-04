Ciopaer transportam alimentos para famílias indígenas

Para prestar melhor atendimento às famílias afetadas pelas fortes chuvas que resultaram no transbordamento de rios e igarapés no estado, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), vem prestando o trabalho de apoio à população.

Desde o início das cheias até agora, foram disponibilizados dois helicópteros do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), para atendimento e transporte de alimentos a famílias indígenas. A logística foi realizada a partir do município de Assis Brasil, em direção às aldeias que ficam na cabeceira do Rio Iaco, a 250 quilômetros da capital Rio Branco.

Foram atendidas 29 famílias indígenas, totalizando 127 pessoas de cinco aldeias: Vida na Floresta, Salão, Boca da Mamoade, que foram 100% atingidas pelas águas, e as aldeias Cujubim e Santa Cruz, parcialmente afetadas.

Além das aeronaves, as operações contam com uma equipe formada por dez pessoas, integrantes do Ciopaer, e também foi utilizada uma caminhonete, tanque-abastecedora de aeronaves.

Sejusp Solidária

Como parte das ações de assistência às famílias, a pasta lançou o programa Sejusp Solidária, para arrecadação de donativos aos desabrigados. A distribuição dos sacolões se dá conforme cronograma e critérios para melhor destinação dos alimentos.

Ainda prestando o apoio assistencial neste momento delicado que o Acre enfrenta, a Sejusp fez a entrega de quatro barcos, no valor de R$ 49,2 mil, para o Corpo de Bombeiros (CBMAC), com a finalidade de ajudar no resgate de pessoas vítimas das enchentes.