Governo quer ‘tropa de choque’ na CPMI apurando quem financiou tentativa de golpe

As indicações para a composição da CPMI são feitas pelos líderes das respectivas casas, mas em negociação interna e com o governo, no caso dos partidos da base.

Outro nome cotado para compor a comissão, e que é palatável para o Planalto, é o do senador Omar Aziz (PSD-AM), que foi justamente o presidente da CPI da Covid.

Juntos, Aziz e Renan fariam parte de um núcleo mais técnico para tocar, de fato, as investigações, fazer os requerimentos e tomar os depoimentos.