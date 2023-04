Gonçalves Dias vai à Políca Federal depor sobre atuação no dia dos atos golpistas

As imagens foram divulgadas pela CNN. Câmeras do circuito interno do Palácio do Planalto durante os ataques do dia 8 de janeiro mostram o ministro abrindo uma porta próxima ao gabinete da presidência para os golpistas saírem.

O vídeo também mostra servidores do GSI cumprimentando e dando água para os vândalos. Em um primeiro momento, a emissora divulgou as imagens com os rostos borrados, alegando que optou por “não identificar os militares do Gabinete de Segurança Institucional”. Nesta quinta (20), a emissora divulgou as imagens limpas, sem borrar os rostos.