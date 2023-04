Gemil é nomeado para coordenar execução de emendas na Segov

Entre as nomeações do governador Gladson Cameli publicadas no Diário Oficial desta terça-feira, 4, o ex-secretário de saúde e atual suplente do Senador Alan Rick, Gemil Júnior, foi nomeado ao cargo de diretor da Secretaria de Governo (Segov).

A nomeação de Gemil é mais uma demonstração da reaproximação política de Rick e Gladson, abalada após a eleição do ano passado. O ac24horas apurou que o gestor, que já foi ex-deputado por um mês, irá coordenar os trabalhos no governo da execução das emendas parlamentares oriundas da bancada federal do Acre em Brasília. Ele terá a missão de desburocratizar uma área tida como calo do atual governo para que recursos não sejam perdidos.