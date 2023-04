Gefron apreende duas armas de fogo e recupera uma motocicleta

Em cumprimento à Operação Hórus do Programa Guardiões das Fronteiras, no combate aos ataques entre organizações criminosas, o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), em patrulhamento no bairro quinze, na noite desta sexta-feira, 21, identificou uma dupla que estava em uma motocicleta, com comportamento estranho. Os policiais deram

ordem de parada, mas a dupla não obedeceu, quando então começou o acompanhamento tático.

Após certo tempo de fuga a dupla parou e se evadiu do local, um dos indivíduos foi capturado, ele portava uma arma 9 milímetros com um carregador contendo duas munições intactas e 3 aparelhos celulares oriundos de roubo efetuado no bairro Recanto dos Buritis.

O outro indivíduo que ainda não foi identificado correu em direção ao rio, momento em que se desfez de um objeto e caiu na água, se evadindo do local. Após varredura no lugar, os policiais constataram que o objeto lançado se tratava de uma arma de fogo calibre 380 com um carregador contendo 10 munições intactas.

Após as diligências, foram apreendidas armas, munições, três aparelhos celulares e a motocicleta utilizada pela dupla. O envolvido capturado foi conduzido à delegacia para que fossem tomadas as devidas providências.