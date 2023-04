Gasolina sobe pela 2ª semana nos postos do Brasil com impulso do etanol, diz ValeCard

O preço médio da gasolina nos postos do Brasil subiu 0,18% na semana passada ante a semana anterior, para 5,735 reais por litro, em seu segundo avanço semanal com impulso do etanol misturado no combustível vendido nas bombas, apontou um levantamento da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas.

Segundo o indicador Cepea/Esalq, entre 3 e 14 de abril, o preço do etanol anidro, que compõe 27% da gasolina vendida no Brasil, teve aumento acumulado de 6,25% nas usinas produtoras de São Paulo, disse a ValeCard.

Paralelamente a isso, a ValeCard destacou que, com o anúncio da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) de que cortará um volume extra de produção a partir de maio, a tendência é de alta para os preços da commodity no mercado internacional.

“Nas próximas semanas poderemos ter novas altas se a Petrobras decidir repassar para as distribuidoras o aumento da cotação do petróleo no mercado internacional”, disse o Head de inovação e portfólio na ValeCard, diz Brendon Rodrigues.

O levantamento foi feito com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os Estados do Brasil.

Já o preço médio do etanol hidratado, concorrente direto da gasolina nas bombas, subiu 0,63% na semana passada versus a anterior, para 4,012 reais por litro, apontou o levantamento da ValeCard.

“Esse aumento confirma uma mudança na trajetória de queda dos preços do etanol hidratado apresentada no mês de março”, disse Rodrigues.

“Entre os dias 3 e 14 de abril as usinas produtoras de São Paulo aumentaram em 5,85% o preço desse combustível, o que já começou a se refletir nas bombas”, completou o especialista, citando dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

O preço médio do diesel S-10, o mais usado do Brasil, recuou 0,25% na semana passada, ante a anterior, para 6,105 reais por litro.

