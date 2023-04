Galvez pode ter baixas para jogo decisivo diante do Rio Branco no estádio Florestão

Necessitando desesperadamente de uma vitória para continuar vivo na disputa pelo título do Campeonato Acreano 2023, o Imperador Galvez encara nesta quinta-feira (27), a partir das 18h, o líder Rio Branco. O confronto ocorre no estádio Florestão com arbitragem de Antônio Marivaldo, assistido por Iago Nascimento e Francelino Pinheiro.

O técnico Kinho Brito para a partida vai aguardar pela recuperação do zagueiro Jô e do atacante John. Os dois atletas realizando tratamento intensivo e a escalação da dupla vai depender da evolução clínica deles.

Estrelão quer somar pontos

No Rio Branco, o técnico Ulisses Torres sabe da importância de somar pontos – um empate bastará para o Estrelão garantir calendário ampliado na próxima temporada. Nesta quarta-feira (26), no CT do José de Melo, Ulisses Torres comandou um trabalho tático. Sem nenhuma mudança na equipe que iniciou a partida contra o Independência, o Estrelão vai a campo com a seguinte formação: Marcão; Espanhol, Bebê, Jonathan e Jhonson; Joel, Joãozinho, Marllon e Dunha; Murilo e Alifi.