Gabaritos de concurso público do Banco do Brasil são divulgados nesta segunda-feira

Os gabaritos do concurso público do Banco do Brasil, com 6 mil vagas para escriturário em todo o país, foram divulgados na manhã desta segunda-feira (24).

Candidatos interessados em entrar com recursos contra eventuais erros em questões das provas ou em resultados divulgados nos gabaritos podem realizar a interposição até esta terça-feira (25).

As provas foram realizadas no último domingo (23).

CONFIRA OS GABARITOS

Prazos para as próximas etapas

De acordo com o edital, as próximas etapas do concurso do Banco do Brasil seguirão os seguintes prazos:

24 e 25/04: Interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados;

18/05: Prazo para acerto cadastral no site da banca organizadora, se necessário;

02/06: Disponibilização da imagem do cartão-resposta dos candidatos;

05/06: Divulgação dos resultados das provas objetivas e das notas preliminares da redação;

05 e 06/06: Vista da prova de redação e prazo para pedido de revisão das notas de candidatos que obtiverem nota inferior a 70;

13/06: Resultado dos pedidos de revisão;

14/07: Previsão de divulgação dos resultados finais.

As vagas do concurso

Do total de vagas oferecidas, 4 mil são para contratação imediata e as outras 2 mil formarão o cadastro de reserva.

As oportunidades foram divididas da seguinte forma:

Agente de tecnologia: 2 mil imediatas e 1 mil para cadastro de reserva

Agente comercial: 2 mil imediatas e 1 mil para cadastro de reserva

No caso de agente comercial, as vagas são para todos os estados e Distrito Federal. Já para agente de tecnologia, as vagas são para Brasília e São Paulo.

O salário para ambas as funções é de R$ 3.622,23, com jornadas de 30 horas semanais. Os cargos exigem nível médio de ensino.