Fluminense vence o Flamengo e conquista o Carioca 2023

Resumão

O Fluminense é o grande campeão do Campeonato Carioca 2023. Com uma atuação contundente no segundo jogo da final, na noite deste domingo, o time comandado por Fernando Diniz venceu o Flamengo por 4 a 1 no Maracanã e faturou a taça com o placar agregado de 4 a 3 (o Fla venceu por 2 a 0 na ida, na semana passada). Marcelo, Cano (duas vezes) e Alexsander fizeram os gols que garante o 33º título da história tricolor.

Com autoridade

Não há o que se dizer sobre o dono do título: o Fluminense foi absolutamente superior neste domingo, no segundo jogo da final, e chegou a abrir 4 a 0 sobre o Flamengo – o gol de Ayrton Lucas, que diminuiu para o Rubeo-Negro, saiu apenas oas 50 minutos do segundo tempo. Em meia hora, o Flu já havia empatado no placar agregado com gols de Marcelo e Cano (sempre ele!). Em seguida, Cano marcou mais um de pênalti e Alexsander selou a grande vitória fuzilando o gol de Santos de perna esquerda.

Joga muito

Em sua segunda partida como titular a volta ao Fluminense, Marcelo teve grande atuação no jogo do título. Foi dele o gol que abriu o placar contra o Flamengo. Aliás, um golaço: ele fez jogada individual e chutou colocado de fora da área no cantinho do goleiro Santos.

Fonte: ge