Fuga de membros do CV no presídio será investigada

O Ministério Público está pedindo uma investigação para apurar se há facilitação na fuga de membros do Comando Vermelho do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde.

As suspeitas são por conta das fugas e tentativas realizadas ao longo dos últimos meses nos pavilhões “O” e “P”. De acordo com o MPAC há fortes indícios de facilitação de fuga.

“É muito estranho. São fortes indícios de eventual facilitação. Por exemplo, nesses pavilhões existem cães que tomam conta, policial penal, câmera de segurança, duas muralhas e concertina e essas fugas estão acontecendo à luz do dia e são sempre da mesma facção. O que queremos saber se há facilitação ou omissão de alguém”, diz o promotor de justiça, Tales Tranin.

O representante do MPAC pediu providências sobre o assunto por meio de ofício para os promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Segurança Pública, tendo em vista que se trata de assunto relacionado à facção criminosa.