Faccionado é preso por agredir e expulsar a avó da própria casa

Um usuário de drogas que possui dois mandados de prisão expedido pela justiça local, foi preso nessa quarta-feira, 26, por investigadores da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil, na Cidade do Povo, em Rio Branco. Ele é acusado de constantes agressões e ameaças contra a avó de 70 anos, além de expulsar a idosa de sua própria casa.

De acordo com as informações do delegado Samuel Mendes, ele foi procurado pela idosa em seu gabinete, se queixando que vinha sendo maltratada pelo neto, que praticamente havia a expulsado da própria casa na Cidade do Povo.

Ao consultar a ficha do acusado, a autoridade policial descobriu que existia dois mandados de prisão contra o mesmo pelos crimes de porte ilegal de arma e furto.

Diante da situação, determinou que investigadores iniciassem buscas com o intuito de cumprir os mandados de prisão, o que foi feito. Em seguida, o infrator foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes, devendo ser indiciado no artigo 99 da Lei 3.641, que pune os crimes contra idosos.