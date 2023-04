Rio Branco vence o Tourão do Humaitá e embola a classificação do grupo A

O Rio Branco-AC mostrou a força da sua tradição secular e venceu o Humaitá por 2 a 1, nesta terça-feira (4), no estádio Florestão, em jogo válido pela quinta e penúltima rodada do grupo A do Campeonato Acreano. Marllon abriu o placar para o time estrelado e Thiago Dunha fez o gol da vitória. O Tourão do Humaitá descontou com o atacante Alesson.

A vitória estrelada no duelo desta terça-feira contra o favorito Humaitá teve vários aspectos importante. O primeiro deles foi aplicação dos jogadores, não apenas no aspecto tático implantado pelo professor Ulisses Torres, mas também, pela determinação de sair de campo com a vitória. Por outro lado, o Tourão do Humaitá foi pouco criativo e ainda contou com a expulsão do zagueiro Diego Alberto durante o retorno das equipes do intervalo. O atleta já havia sido amarelado e voltou a reclamar do árbitro Julian Negreiros, assim recebendo o segundo cartão amarelo, seguido do vermelho.

Tabela

Com a vitória sobre o Humaitá, o Rio Branco chegou aos 9 pontos ganhos no grupo A, mesma pontuação do Humaitá e do Independência, mas cai para a terceira posição no critério saldo de gols. Por outro lado, o Humaitá não somente perdeu sua invencibilidade no estadual, como também, perdeu a chance de cravar matematicamente sua classificação para a próxima fase do torneio.

Próximos jogos

O Tourão do Humaitá fecha sua participação na primeira fase no próximo dia 11 de abril contra a Adesg, às 18h, no estádio Florestão. No mesmo dia e local, a partir das 16h, o Rio Branco tem jogo decisivo contra o Andirá.

Súmula

Humaitá 1 x 2 Rio Branco

Local: Florestão

Data: 04/04/2023

Árbitro: Julian Negreiros

Assistente: Veronica Severino e Antonio Neilson

Público: 172 pagantes

Renda: R$ 1.850,00

Cartões amarelos: Tiago Dunha, Murilo, Alif, Matheus Assen (RBFC), Espanhol; Léo, Diego, Jomar, Dudu, Fernandinho (Humaitá)

Cartões vermelhos: Diego (Humaitá)

Humaitá: Tião; Yarles (Índio), Douglas, Diego, Dudu, Léo (Caetano), Aldair, Marquinhos (Pisika), Alesson, Eduardo (Fernandinho), Felipinho (Jomar). Técnico: Álvaro Miguéis

Rio Branco: Marcão, Espanhol, Bebê, Bolacha, Querobino, Joel, Alif (Matheus Assen), Murilo (Igor), Marlon (Bahia), Tiago Dunha (Léo Grajaú) e João. Técnico: Ulisses Torres