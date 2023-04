Especial System Of a Down e Foo Fighters, neste sábado (15)

O grupo Hey Joe’s toca em Rio Branco, pela segunda vez, neste sábado, 15, no Especial System of a Down e Foo Fighters, na Confraria Gastrobar. Animando a noite com vários sucessos que marcaram a história, o evento inicia às 22 horas.

Com músicas das duas bandas gigantes conhecidas internacionalmente e muito admiradas em todo o Brasil, o repertório promete estremecer os fãs acreanos com os sons de “Chop Suey!”, “Toxicity”, “B.Y.O.B”, “My Hero”, “Breakout”, “The Pretender” e várias outras.

A Hey Joe’s tem 7 anos de estrada e é bastante conhecida no cenário musical, principalmente nas cidades de Rondônia. “Sábado é dia de rock em Rio Branco. ‘Simbora’ que a noite promete”, destacaram os artistas.

A festa organizada pela Dom Produções, acontece no Via Parque, número 46, Parque da Maternidade. Mesas e entradas podem ser consultadas no telefone (68) 99973-5138.