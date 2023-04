Entregadora de aplicativo que foi agredida por ex-jogadora de vôlei é presa no Rio de Janeiro

A entregadora de aplicativo de delivery Viviane Maria de Souza, de 38 anos, que foi agredida pela ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias Corrêa de Sá, foi presa nesta segunda-feira (24) depois de ter se apresentado à polícia na delegacia da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro.

Ela tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas na Justiça de São Paulo desde 2016 e saiu algemada da unidade policial. Inicialmente, Viviane Maria vai cumprir pena no presídio de Benfica, na zona norte da capital fluminense.

A advogada da entregadora, Prisciany Sousa informou que já entrou com pedido de habeas corpus. “Já entramos com pedido de revogação de pedido de prisão preventiva para o juízo competente.”

Segundo a advogada, a entregadora está há quase oito anos no Rio e não sabia do mandado de prisão preventiva. “Viviane se colocou voluntariamente à disposição do Judiciário a fim de cumprir as diligências. Ela não é traficante.”

Na delegacia, a entregadora também foi ouvida pelas agressões que sofreu da nutricionista e ex-atleta de vôlei Sandra Mathias Corrêa de Sá, no domingo de Páscoa, em São Conrado, bairro nobre do Rio de Janeiro.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Viviane aparece sendo mordida na perna por Sandra Mathias e sendo vítima de muitas agressões verbais.

A defesa da entregadora informou que novas provas foram apresentadas nesta segunda-feira que comprovam os crimes praticados pela ex-atleta.

O caso envolvendo dois entregadores de um aplicativo de delivery e a ex-atleta é marcado por muitas reviravoltas. Com a repercussão das agressões, veio à tona que Sandra Mathias já tinha registros na polícia por furto de energia elétrica, injúria e ameaça.

Na semana passada, Sandra foi indiciada por lesão corporal e maus tratos. De acordo com o inquérito obtido pela CNN, a ex-jogadora de vôlei teria agredido a própria mãe, de 77 anos, com socos e chutes. Além disso, teria usado um lençol para amarrar a idosa.

Pelas agressões aos entregadores, a ex-jogadora de vôlei está sendo investigada por injúria e lesão corporal. O depoimento de Viviane Maria era uma das peças-chave para a conclusão do inquérito, o que deve ocorrer nos próximos dias.