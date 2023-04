Polícia Militar apreende mais de oito quilos de entorpecentes

Militares do 8° Batalhão de Polícia Militar (8°BPM) apreenderam mais de oito quilos de entorpecentes nesse domingo, 16, em Sena Madureira. Os militares receberam informações que um indivíduo em uma motocicleta estaria transportando entorpecentes, fazendo o trajeto Rio Branco/Sena Madureira. Com base nas informações e características do suspeito e veículo, os militares fizeram uma barreira.

Durante as abordagens, observaram a aproximação de um veículo com as características dos informes, solicitaram a parada, que não foi obedecida.

Em acompanhamento, os militares conseguiram fazer a abordagem, a pessoa que estava na garupa da moto tinha um volume que, ao ser vistoriado, tratava-se de substância aparentando ser maconha, no total de 8,390 quilogramas do entorpecente.

Os militares encaminharam o envolvido, juntamente com o material entorpecente apreendido, à delegacia do município, para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.