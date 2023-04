Em 100 dias de mandato, Presidente Lula cumpriu 1/3 das promessas de campanha

Em 100 dias, o governo de Lula cumpriu 1/3 das promessas feitas durante a campanha eleitoral. Dos 36 compromissos firmados no período e que podem claramente ser mensurados, 13 foram cumpridos em sua totalidade, de acordo com levantamento feito pelo g1. Outros quatro foram parcialmente atendidos, e 14 ainda não foram cumpridos. Cinco compromissos ainda não podem ser avaliados.

Essa é a primeira avaliação que o g1 faz das promessas de campanha de Lula durante os quatro anos de mandato. A ideia é medir até 2026 se o presidente cumpriu o que prometeu na campanha para ser eleito.

O projeto “As promessas dos políticos” começou em 2015, com a verificação das promessas da então recém-reeleita presidente Dilma Rousseff. Desde então, o g1 avaliou promessas de governadores e prefeitos das capitais.

O g1 levanta as promessas e separa o que pode ser claramente cobrado e medido ao longo dos mandatos dos políticos. Ou seja, se uma promessa é muito genérica e não pode ser cobrada de forma objetiva, ela não entra no levantamento.

Promessas cumpridas

Veja abaixo alguns destaques sobre as promessas cumpridas até o momento por Lula:

*Das 13 promessas cumpridas, quatro são compromissos administrativos: são as recriações dos ministérios da Previdência Social, da Cultura, da Pesca e dos Povos Indígenas.

*Outras duas promessas estão ligadas à área social, uma das principais bandeiras defendidas pelo novo governo. A promessa de “Manter benefício social em R$ 600 + R$ 150 por filho” foi cumprida, uma vez que o Bolsa Família foi relançado por meio de uma medida provisória nos moldes anunciados.

*Já em relação ao compromisso de “Manter e ampliar cotas raciais”, Lula e a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, assinaram um decreto de ampliação do percentual de pessoas negras em cargos do poder público. O decreto determina o preenchimento de vagas para pessoas negras em, no mínimo, 30% nos cargos em comissão e função de confiança.

*Na área da Educação, a promessa de “Aumentar verba da merenda escolar” foi cumprida por meio do reajuste dos valores per capita do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para todas as etapas e modalidades da educação básica. O aumento varia de 28% a 39% e começou a ser pago aos estados em março.

*Na área da Saúde, um dos destaques é o de “Retomar o programa Mais Médicos”. O programa foi relançado em 20 de março, com o objetivo de expandir o número de profissionais de 13 mil para 28 mil. Atualmente, há 13 mil médicos atuando e 5 mil vagas desocupadas. O novo modelo prevê incentivo para municípios vulneráveis e para médicos com formação pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).