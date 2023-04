‘É verdade esse bilhete’: menino que virou meme em 2018 quer ser veterinário

A data surgiu na França na época em que o Ano Novo era comemorado no dia 25 de março e seguia até 1º de abril, marcando o início da primavera. Quando a data foi mudada para 1º de janeiro, com a implantação do calendário Gregoriano, os franceses se revoltaram e continuaram a comemorar um “falso” Ano Novo no mês de abril.

No Brasil, a data começou a ser difundida em Minas Gerais, com a publicação de um periódico chamado “A Mentira”, que passou a circular em 1º de abril de 1829 que teve como notícia morte de Dom Pedro , que foi desmentida no dia seguinte.