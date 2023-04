Nível do Rio Acre baixa apenas 1 centímetro em 12 horas na capital

O nível do Rio Acre apresentou redução em seu nível nas últimas 12 horas. De acordo com a medição da Defesa Civil às 6 horas desta segunda-feira, 3, o nível do manancial é de 17,71, o que representa apenas 1 centímetro a menos no período das últimas 12 horas.

Infelizmente, o nível do Rio Acre não deve mudar muito ao longo das últimas horas. A expectativa da Defesa Civil é que o rio possa estabilizar ao longo do dia desta segunda-feira. “É uma boa notícia, mas a nossa previsão é de que haja uma estabilização e fique neste nível nas próximas horas. Apesar de termos vazante em Capixaba, Xapuri e no Riozinho do Rola, a gente tem aumento de nível em Assis Brasil e Brasileia. Por isso, precisamos ter cautela e aguardar o comportamento do rio para termos uma definição de quando vamos ter uma vazante considerável em Rio Branco”, diz Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil na capital acreana.

Mais de 60 mil pessoas já foram atingidas pela atual enchente, que é considerada a segunda maior já registrada na capital acreana. Cerca de 3 mil pessoas estão desabrigadas em escolas e no Parque de Exposições em Rio Branco.