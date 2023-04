É campeão! Palmeiras dá chocolate no Água Santa

De fato é (bi)campeão

Mais um dia histórico para um time que não se cansa de vencer. A terceira Academia do Palmeiras é campeã paulista de 2023, com direito a chocolate no Domingo de Páscoa. O Verdão aplicou 4 a 0 no Água Santa, no Allianz Parque e, tal qual no ano passado, quando derrotou o São Paulo na final pelo mesmo placar, conquistou a taça após sair atrás na decisão (havia perdido o primeiro jogo para o time de Diadema por 2 a 1). Gabriel Menino – duas vezes -, Endrick e Flaco López marcaram para a equipe alviverde, que conquistou o seu oitavo título sob o comando de Abel Ferreira.

Galeria de troféus

Com o título, o Palmeiras chegou a 25 conquistas do Campeonato Paulista. O clube é o segundo maior campeão do Estadual, atrás apenas do Corinthians, que tem 30 taças, e à frente dos rivais Santos e São Paulo, que foram campeões 22 vezes.

Primeiro tempo

Avassalador. Jogando como campeão e empurrado por sua torcida, o Palmeiras passou por cima do Água Santa e não só reverteu a vantagem do time de Diadema como encaminhou a conquista estadual nos primeiros 47 minutos. Inspirado, Dudu construiu as duas primeiras grandes jogadas da equipe, aos 3 e aos 7 minutos. Primeiro, serviu Murilo, que cabeceou para fora. Depois, chutou cruzado e parou no goleiro Ygor – na sequência, Murilo também finalizou em cima do camisa 1. O nome da primeira etapa, no entanto, foi Gabriel Menino. Aos 15, ele cobrou falta na barreira e, no rebote, soltou uma bomba rente à trave para abrir o placar. O Verdão seguiu sufocando os visitantes e, 11 minutos depois, fez o segundo. Dudu aplicou um belíssimo drible em Thiaguinho, perto da linha de fundo, e cruzou para Gabriel Menino, que voltou a marcar, dessa vez de cabeça. O terceiro veio aos 34, novamente com participação de Gabriel Menino. Ele serviu Rony, que chutou cruzado. Ygor pegou, mas deu rebote, aproveitado por Endrick. Atordoado com o ritmo palmeirense, o Água Santa não conseguia reter a bola e errava muitos passes. A única chance dos visitantes foi aos 9 minutos, em bela finalização de Gabriel Inocêncio, de fora da área, defendida por Weverton. Antes do intervalo, jogadores dos dois clubes se envolveram em uma confusão generalizada, após Dudu acertar um golpe nas costas de Didi. O VAR chegou a recomendar a revisão do lance, mas o árbitro Raphael Claus optou por não expulsar o camisa 7 alviverde.

Segundo tempo

Com a boa vantagem construída na etapa inicial, o Palmeiras “cozinhou” o jogo no segundo tempo. Tendo ímpeto ofensivo menor, o time da casa tratou de ficar com a bola, manter o Água Santa longe do gol de Weverton e também enervar a equipe de Diadema. Bem abaixo do que mostrou na primeira decisão, a equipe de Diadema praticamente não ameaçou. A vitória gorda virou goleada aos 27 minutos, quando Flaco López puxou contra-ataque, tabelou com Rony e, dentro da área, limpou a marcação e mandou para o fundo das redes. Com o jogo já resolvido, Abel Ferreira tirou alguns dos destaques da equipe, como Gabriel Menino, Raphael Veiga e Endrick, e a torcida alviverde encheu os pulmões para gritar “olé” e “festa no chiqueiro”.

Premiação

A Federação Paulista de Futebol pagará R$ 5 milhões de premiação ao Palmeiras pelo título. O Verdão ainda embolsará mais R$ 4 milhões de bônus da Crefisa. Estes R$ 9 milhões significam o valor bruto e não entram integralmente para o caixa do clube. Isto porque ainda há desconto de impostos, além de em muitos casos metade da premiação ser repassada aos atletas como bicho. Já o Água Santa ficará com R$ 1,65 milhão pelo vice-campeonato.

Público e renda

41.444 pessoas / R$ 3.583.469,93

Foi o recorde de público do Allianz Parque.

Próximos jogos

O Verdão volta a jogar na quarta-feira, pela terceira rodada da Copa do Brasil, contra o Tombense, às 20h, no Allianz Parque. O Água Santa, por sua vez, só entrará em campo novamente no Paulistão de 2024. O clube de Diadema vai parar as atividades por oito meses para ter recursos financeiros para instalar torres de iluminação em seu estádio.

Fonte: ge