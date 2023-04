Dólar sobe nesta terça-feira (18) ,e encosta em R$ 5, mesmo com dados fortes na China

Os resultados dos grandes bancos trazem sinais do impacto do aumento da taxa de juros nos EUA par ao setor bancário. Depois da quebra de bancos médios no país, surgiram preocupações sobre quebras no mercado financeiro. Até o momento, contudo, resultados corporativos sólidos afastaram os temores de crise.

Com a situação e dados econômicos mistos, ganharam apoio as apostas de que o Fed aumentará os juros em 25 pontos-base em maio e fará uma pausa antes de cortar as taxas na segunda metade do ano.