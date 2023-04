Dia do Churrasco: especialista dá dicas para preparar uma bela picanha de respeito

Nesta segunda-feira, 24 de abril, celebra-se o Dia do Churrasco. E poucos preparam agradam mais os brasileiros do que um belo churras com a família e amigos. Para celebrar a data, a rede de restaurantes Picanharia dos Amigos está lançando um menu especial somente com picanhas, um dos cortes mais amados no Brasil.

Além da tradicional picanha bovina Carapreta 600 g (R$ 199), a casa oferece ainda outros dois tipos de picanha: a suína Duroc VPJ 400g (R$ 54) e a de cordeiro 400g (R$ 69). Todas acompanham pão francês, vinagrete e chimichurri.

Mas, se a ideia for preparar uma bela picanha em casa, Anderson Bernardes, gerente da unidade Casa Verde da rede Picanharia dos Amigos, dá dicas de como alcançar o máximo de sabor e suculência em qualquer tipo de picanha.

Identifique as veias

Anderson conta que o tamanho da peça não importa muito, porque tudo depende da raça e do tamanho do animal. Segundo o especialista, é preciso observar as três veias da picanha para identificar um corte de qualidade. “Depois da terceira começa o coxão duro”, explica ele, que está há oito anos no universo do churrasco.

Sem lavar

Ao chegar em casa, nada de lavar a peça: tire da embalagem e deixe os líquidos escorrerem normalmente. Enquanto isso, a churrasqueira já deve estar sendo preparada: a grelha precisa ficar a 25 cm da brasa. Para saber se a brasa já está na temperatura ideal, Anderson explica uma técnica bem simples: “aproxime sua mão da grelha e conte até cinco – se já sentir ‘queimar’, está no ponto certo.”

Gordura para baixo

Com a churrasqueira no jeito e a brasa na temperatura correta, chega a hora de colocar a peça, primeiro com a gordura para baixo, para selar. Não é preciso fazer cortes nem na gordura, nem na carne. Deixe até dourar bem, aí vire a parte da carne para a brasa.

A recomendação para o ponto perfeito é quando cria uma crostinha com uma cor bem bonita. Quando alcançar esse ponto, tirar da grelha e deixar descansando por cerca de 10 minutos. Nessa etapa, como indica o especialista, não se deve perfurar e nem cortar a peça, porque os líquidos internos manterão o sabor e a suculência da carne.

Corte certo

Depois disso, meça de dois a três dedos e corte a picanha em bifes, coloque o sal, e volte para a grelha para alcançar o ponto de preferência de cada um. O ideal é deixar a parte central sempre mais rosinha pro vermelho, quase como num rosbife. “Fazendo dessa forma, o sabor fica perfeito e o churrasco vai ser inesquecível”, garante Anderson.

Fonte: Menu.