Deputada do PL acusa colega do PCdoB de assédio; ele nega: “Fake news absurda”

A deputada Júlia Zanatta (PL-SC) acusou seu colega Márcio Jerry (PCdoB-MA) de assédio durante uma sessão na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (11).

O episódio aconteceu durante uma discussão de Zanatta com outra deputada, Lídice da Mata (PSB-BA), na reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara – que recebeu o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), e foi marcada por tumulto generalizado.

“Nunca dei liberdade para esse deputado e nem sabia qual era o nome dele, mas ele se sentiu livre para chegar por trás de mim”, denunciou a vice-líder do PL na Câmara em publicação de foto no Instagram.

“A sorte que alguém pegou a cena absurda. Se fosse uma deputada de esquerda e um deputado de direita: já sabem né?”, acrescentou.

Também pelas redes sociais, Márcio Jerry respondeu às acusações chamando-as de “fake news absurda”.

“A senhora estava gritando com a deputada Lídice da Mata e eu apenas disse à senhora: “Por favor, respeite a deputada que tem uma história na política brasileira e aqui no Congresso Nacional”. Absurdo tentar tão infame e despropositada acusação”, escreveu o deputado no Twitter.

A CNN procurou a assessoria de ambos para posicionamento oficial a respeito do ocorrido, e aguarda retorno.