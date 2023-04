Dependente químico é morto a tiro na carroceria de carro

Weverton Oliveira da Silva, de 32 anos, foi morto com um tiro em via pública na madrugada desta segunda-feira, 17, enquanto dormia na carroceria de um carro que estava estacionado rua Valdomiro Lopes, situada no bairro Conquista, em Rio Branco.

De acordo com Informações da polícia, Weverton era dependente químico e cometia alguns furtos na região. Ele estava dormindo na carroceria de um Pampa quando um homem não identificado se aproximou e efetuou um tiro nas costas da vítima.

O dependente químico ainda se levantou, andou um pouco, mas em seguida caiu na rua. Após a ação, o criminoso fugiu do local. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, Weverton já estava sem vida.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística. Os policiais colheram as características do autor do crime e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. A polícia não soube informar a motivação do crime. O caso já está sendo investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), depois ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção â Pessoa (DHPP).