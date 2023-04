Demitido: direção do São Paulo buscou “saída honrosa” para o técnico Rogério Ceni

Um fonte ligada à diretoria do São Paulo confirmou à CNN que o clube buscou uma “saída honrosa” para demissão do de Rogério Ceni.

Ídolo do time, Ceni vinha sendo questionado sobre maus resultados. A vitória sobre o Puerto Cabello por 2×0, na Sul-Americana, foi considerado o “momento ideal” para uma saída “menos traumática”.

O ex-técnico e campeão pelo Flamengo, Dorival Junior foi sondado pela diretoria, porém nenhum substituto ainda foi confirmado.

A situação de Rogério Ceni ficou insustentável após a eliminação para o Água Santa, no Paulistão, mais as derrotas para o Botafogo, no Brasileirão, e com o empate, sem gols, contra o Ituano na Copa do Brasil. A Torcida Independente, a maior organizada do time, pediu a demissão do ídolo.

Outro fator que entrou na conta para a demissão foi o clima com os jogadores. No mês passado, o meia Marcos Paulo fez uma publicação no Instagram com o texto “hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa”.

No treino de reapresentação do time, Ceni questionou o jogador. O elenco se sentiu pressionado, apoiou o meia e fez reclamações com a diretoria.

Depois da vitória contra o Puerto Cabello, durante entrevista coletiva, Ceni pôs panos quentes sobre a questão:

‘O problema foi uma postagem que ele fez. Eu conversei no meio de todos os jogadores dentro de campo, porque a postagem foi pública. Uma coisa que eu aprendi é que a gente pode discutir dentro do campo, mas isso fica dentro do campo.’

Os auxiliares técnicos Charles Hembert, Leandro Macagnan, Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto também foram demitidos. Um substituto temporário será avaliado para dar sequência nos treinos da semana e, se necessário, comandar o tricolor na partida contra o América-MG, no domingo, às 18h30, no Morumbi.