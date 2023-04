De virada,Tourão do Humaitá supera o Independência: 4 a 2

O Tourão do Humaitá saiu atrás do placar na vitória sobre o Independência por 4 a 2, nesta quinta-feira (27), no estádio Florestão, pela quarta e penúltima rodada do segundo turno do Campeonato Acreano. Aldair (2), Alesson e Índio marcam os gols do Tourão. Wandinho e Alex descontaram para o Tricolor de Aço.

Classificação

Com a vitória, o Humaitá assumiu a liderança do returno com 10 pontos e vai para a última rodada precisando de um simples empate contra o vice-líder Rio Branco para conquistar o bicampeonato estadual. Por outro lado, o Independência dividi a última posição na tabela de classificação com Atlético e São Francisco. Os três clubes somam com três pontos ganhos.

Próximos jogos

Os dois times voltam a campo na próxima segunda-feira (1º), no estádio Florestão. O Humaitá encara o Rio Branco-AC, a partir das 18h, em jogo que apontará o campeão acreano da temporada 2023. Por outro lado, os eliminados Independência e São Francisco duelam a partir das 16h.