Da Amazônia aos morros cariocas: por que chefes do tráfico migram do PA ao RJ

“Aqui no Pará os aglomerados subnormais, as baixadas, têm característica de planície, são áreas planas, que até possuem dificuldade de acesso, às vezes, devido aos mangues, rios e igarapés, mas não há aquela questão da subida, das vielas irregulares, se formos como comparar com os morros do Rio de Janeiro, onde tem ainda a questão dos obstáculos, dificultando o trabalho da polícia”.

À sombra do Estado



O coronel da reserva, Robson Rodrigues, antropólogo especialista em segurança pública e pesquisador do Laboratório de Análise da Violência na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), aponta hipóteses para tentar explicar o fenômeno da migração de traficantes paraenses para o estado do Rio de Janeiro. São elas:



morosidade da justiça criminal;

brechas no sistema nacional de foragidos;

conexão interestadual do tráfico à sombra do Estado.



“A migração sempre aconteceu, mas tem ocorrido de forma mais sucessiva, porque o Rio de Janeiro tem toda uma atração para o traficante que ganha dinheiro ilícito”, explica.

“Esses foragidos aproveitam as fragilidades do sistema de justiça criminal, que ainda possui uma certa lentidão, e nesse vácuo, eles vão para outra localidade, buscando se sentir à sombra do Estado. Houve ainda um incremento no RJ do sistema de localização de pessoas com mandados, mas isso ainda não chega nas comunidades. Outro ponto é o fenômeno global de circulação ilegal de drogas e armas, redes que ultrapassam as fronteiras dos estados e uma conexão entre negócios ilícitos”.



Lideranças no alvo

O delegado geral de Polícia Civil (PC), Walter Resende, explica que desde 2020 a polícia paraense investiga as articulações feitas por criminosos em outros estados, como foi o caso do Rio de Janeiro. “Atuamos identificando essas lideranças, monitorando através da inteligência os grupos que se formaram desde então”.