Capitão do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo dá ‘mata-leão’ em ex-jogador do Flamengo

Capitão do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo disputou seu primeiro clássico contra o Al-Hilal desde que chegou à Arábia Saudita. Na última terça-feira (18), o gajo e seus companheiros foram superados pelo rival por 2 a 0 no Campeonato Árabe.

Ao decorrer da partida e com os ânimos a flor da pele, o português viveu uma situação inusitada com Cuellár, ex-jogador do Flamengo, que hoje atua pelo Al-Hilal. Ao disputarem uma bola, no segundo tempo do jogo, Cristiano deu um ‘mata-leão’ no rival.

Nas redes sociais, o Al-Hilal não deixou de tirar sarro do português após a entrada. O vice-campeão mundial de clubes publicou um vídeo no qual CR7 aparece fazendo a falta violenta em Cuellár. Assista!

Fonte: ISTOÉ